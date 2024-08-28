Intel представила процессоры Xeon W-3500 и W-2500 для рабочих станций — до 60 ядер, 385 Вт и 4 Тбайт ОЗУКомпания Intel официально представила новые серии процессоров Xeon W-3500 и Xeon W-2500 (Sapphire Rapids Refresh) для рабочих станций.