Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Интересно, по какой цене? Если дешевле чем наши, то возникают интересные вопросы: Азербайджан горная страна и там пах...Россельхознадзор ...
  • Регина Толстоброва
    Ерундой он занимается, Путин никогда на это не пойдет.Зеленский запроси...
  • Вовладар Даров
    Нужно было думать раньше головой, а не жопой, когда от России отворачивались и обливали ее грязью!Русские, простите...

Росприроднадзору отказали во взыскании 151 млн рублей с минтранса Кубани за затонувшее судно

Росприроднадзору отказали во взыскании 151 млн рублей с минтранса Кубани за затонувшее судно

Сухогруз потерпел крушение в 2017 году в Цемесской бухте после пожара.Арбитражный суд Кубани отказал Росприроднадзору во взыскании 151 млн рублей с минтранса региона в качестве компенсации за вред, причинённый акватории Чёрного моря при крушении сухогруза "Роксолана-2" в морском порту Новороссийска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх