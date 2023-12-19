Росприроднадзору отказали во взыскании 151 млн рублей с минтранса Кубани за затонувшее судно

Сухогруз потерпел крушение в 2017 году в Цемесской бухте после пожара.Арбитражный суд Кубани отказал Росприроднадзору во взыскании 151 млн рублей с минтранса региона в качестве компенсации за вред, причинённый акватории Чёрного моря при крушении сухогруза "Роксолана-2" в морском порту Новороссийска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии