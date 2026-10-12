В Китае Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 с огромными аккумуляторами можно заказать ещё до презентации

Honor Win RT 2 и Win Turbo 2 выйдут вместе с основной моделью 21 октября Перед запуском все три смартфона новой серии — Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 — появились в официальном интернет-магазине бренда с вариантами памяти и цветов.
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