Аппаратный кошелек Trezor стал объектом фишинговой аферы

Trezor, известный производитель аппаратных кошельков для криптовалют, недавно столкнулся со взломом, когда его официальная учетная запись была использована для распространения мошеннических объявлений о предварительной продаже токенов.
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