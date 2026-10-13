Страна и люди
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Страна и люди

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Петушатник раскукарекался: Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

Петушатник раскукарекался: Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

В столкновении с Россией НАТО будет стремиться сделать бесполезной любую атаку против стран альянса, вплоть до «применения средств тактического уровня».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Одиссей
Одиссей

Жаль, что в эту статью не вошел другой его перл, сказанный, по-видимому, чуть ранее.
Там 2 посыла:
1. Нет признаков того, что Россия собирается напасть на НАТО.
2. Нам - НАТО - надо резко усилить нашу обороноспособность, чтобы быть готовым к войне в 29-30м годах.
Вот тут, что называется, на воре шапка горит. Ну, или дай дураку говорить свободно и он сам выболтает все тайны.
Что получается:
МЫ сейчас готовы к войне с НАТО, но война не начинается, несмотря на то, что НАТО - НЕ готово!
Через 3-4 года НАТО к войне уже БУДЕТ готово - и вот тогда она (война) и начнется.
Возникает дурацкий вопрос: а кто ж тогда войну-то начнет?
Логика явно не его стихия, но и нам есть над чем задуматься: может, надо вдарить СЕЙЧАС, пока они не готовы?

Профиль пользователя Andrej Popp
Andrej Popp

Уровень ИДИОТИЗМА у европейских, БЕЗГРАМОТНЫХ политиков и военных просто поражает ! Придурок не понимает, что применение тактического ядерного оружия вызовет прилёт пары десятков ЯРСОВ и, для разнообразия нескольких ОРЕШНИКОВ ! Европа МГНОВЕННО превратится в ядерную пустыню. Но придурки, которых учили по компьютерным симуляциям, где главный упор делается на том, что ядерная война мало чем отличается от применения мощных, но простых, зарядов, снарядов и бомб. И ведь новое поколение опедерасенной молодёжи ЕС ВЕРИТ в этот бред !