Петушатник раскукарекался: Главком НАТО в Европе озвучил полякам «теорию победы» над Россией

В столкновении с Россией НАТО будет стремиться сделать бесполезной любую атаку против стран альянса, вплоть до «применения средств тактического уровня».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Выкормыши" Чубай...
- Названа возможная...
- T МИД РФ: голосован...
Мммм Да! Родина требует героев, пи.....а рожает дураков!
Жаль, что в эту статью не вошел другой его перл, сказанный, по-видимому, чуть ранее.
Там 2 посыла:
1. Нет признаков того, что Россия собирается напасть на НАТО.
2. Нам - НАТО - надо резко усилить нашу обороноспособность, чтобы быть готовым к войне в 29-30м годах.
Вот тут, что называется, на воре шапка горит. Ну, или дай дураку говорить свободно и он сам выболтает все тайны.
Что получается:
МЫ сейчас готовы к войне с НАТО, но война не начинается, несмотря на то, что НАТО - НЕ готово!
Через 3-4 года НАТО к войне уже БУДЕТ готово - и вот тогда она (война) и начнется.
Возникает дурацкий вопрос: а кто ж тогда войну-то начнет?
Логика явно не его стихия, но и нам есть над чем задуматься: может, надо вдарить СЕЙЧАС, пока они не готовы?
кукареку все нато вперед отражать атаку всем петушатником
Уровень ИДИОТИЗМА у европейских, БЕЗГРАМОТНЫХ политиков и военных просто поражает ! Придурок не понимает, что применение тактического ядерного оружия вызовет прилёт пары десятков ЯРСОВ и, для разнообразия нескольких ОРЕШНИКОВ ! Европа МГНОВЕННО превратится в ядерную пустыню. Но придурки, которых учили по компьютерным симуляциям, где главный упор делается на том, что ядерная война мало чем отличается от применения мощных, но простых, зарядов, снарядов и бомб. И ведь новое поколение опедерасенной молодёжи ЕС ВЕРИТ в этот бред !
"Мы отразим первую атаку." Правда, а как?))
Больной, и не лечится)))
Кроме слова ИДИОТ ничего про него сказать нельзя!!!!!!!
Дурак думкою богат. 🫣😆
Языком болтать не мешки ворочать!