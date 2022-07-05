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Челябинская область будет развивать новые рынки

Челябинская область будет развивать новые рынки

Одно из приоритетных направлений – страны Африки. В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит на этой неделе в Екатеринбурге, состоялась координационная сессия главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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