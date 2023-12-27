Система городских вокзалов повышает комфорт и качество жизни в Москве

Масштабная программа по строительству городских вокзалов реализуется в столице. Перспективы и особенности строительства таких объектов обсудили участники сессии «Транспортная инфраструктура как драйвер городского развития» на конференции «Строительная отрасль Москвы: итоги 2023 и планы 2024».