НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

8,5 млн зрителей – средняя ТВ-аудитория матча против Италии в Испании. Это самая просматриваемая игра на Евро с 2016 года

8,5 млн зрителей – средняя ТВ-аудитория матча против Италии в Испании. Это самая просматриваемая игра на Евро с 2016 года

Испанская команда переиграла сборную Италии (1:0) в игре группового этапа Евро-2024. В Испании матч посмотрели в среднем 8,5 миллионов зрителей при доле 56,4%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх