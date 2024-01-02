Прилеты в Оболони

Кадры накрытия объектов в Оболони.Ракеты одно за одной укладываются в одну цель (что-то важное там было)Собственно, поэтому СБУ и ищет тех, кто это снимает, потому что с такими видео все потом ржут над заявлениями про "почти все сбитые ракеты".
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