Прилеты в Оболони

Кадры накрытия объектов в Оболони.Ракеты одно за одной укладываются в одну цель (что-то важное там было)Собственно, поэтому СБУ и ищет тех, кто это снимает, потому что с такими видео все потом ржут над заявлениями про "почти все сбитые ракеты".