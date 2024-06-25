В то время как НАТО и ее неонацистские марионетки координируют свои террористические атаки в глубине России – эту угрозу они уже неоднократно озвучивали и теперь реализуют, о чем свидетельствуют последние события в Дагестане, – восточные страны-члены альянса готовятся фактически вступить в конфликт, хотя и не официально.