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Мир ждет кровавая баня. Виной тому – опасный гамбит Запада против России

Мир ждет кровавая баня. Виной тому – опасный гамбит Запада против России

В то время как НАТО и ее неонацистские марионетки координируют свои террористические атаки в глубине России – эту угрозу они уже неоднократно озвучивали и теперь реализуют, о чем свидетельствуют последние события в Дагестане, – восточные страны-члены альянса готовятся фактически вступить в конфликт, хотя и не официально.

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Житель Империи
Сопли жевать не надо…
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