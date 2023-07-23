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Медики установят премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху кардиостимулятор

Медики установят премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху кардиостимулятор

Врачи установят руководителю израильского кабинета министров Биньямину Нетаньяху кардиостимулятор. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

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