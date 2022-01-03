Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку из-за паники среди пассажиров

Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из английского города Манчестер в португальский город Фару, был вынужден отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку во французском департаменте Финистер из-за паники среди пассажиров.
Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из английского города Манчестер в португальский город Фару, был вынужден отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку во французском департаменте Финистер из-за паники среди пассажиров.
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