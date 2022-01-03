smi.today

1 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Агеев
    КАКИЕ  СУРЬЁЗНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН   ДОДУМАТЬ СВОИ БРЕДОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  КТО ЗАЙМЁТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ВР...«Серьезный удар п...
  • карла карлова
    Надо надеяться безвозвозвратно. Приятная новость.Захарова прокомме...
  • Boris Max
    Ну конечно как иначе, чувак жил в Европе и с собой носил документы связывающие его с ГРУ....В США нашли «дока...

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку из-за паники среди пассажиров

Самолёт Ryanair совершил экстренную посадку из-за паники среди пассажиров

Самолет авиакомпании Ryanair, совершавший перелёт из английского города Манчестер в португальский город Фару, был вынужден отклониться от маршрута и совершить экстренную посадку во французском департаменте Финистер из-за паники среди пассажиров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх