Житель Смоленщины передал сообщения Федора Конюхова, попавшего в сильный шторм

Путешественник не пострадал, в отличие от судна Смолянин Павел Богачев рассказал, что 72-летний путешественник Федор Конюхов, совершающий одиночный переход на весельной лодке от мыса Горн в Чили до мыса Люин в Австралии, столкнулся с серьезным штормом в Южном океане.