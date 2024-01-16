Мать с двумя детьми погибли при пожаре в доме под Новосибирском

Возгорание произошло в частном доме в поселке Петровский Ордынского района Новосибирской области. В результате пожара погибла женщина с двумя маленькими детьми, сообщил сайт «КП-Новосибирск» со ссылкой на правоохранительные органы.
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