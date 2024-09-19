В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
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