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В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН

В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

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