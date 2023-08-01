Диетолог рассказала, как похудеть женщинам старше 50 лет

При составлении рациона нужно учитывать изменившийся с возрастом обмен веществ.Для того, чтобы похудеть и при этом не потерять мышечную массу женщинам после 50 лет нужно ограничить употребление углеводов и внимательно следить за количеством жиров.
При составлении рациона нужно учитывать изменившийся с возрастом обмен веществ.Для того, чтобы похудеть и при этом не потерять мышечную массу женщинам после 50 лет нужно ограничить употребление углеводов и внимательно следить за количеством жиров.
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