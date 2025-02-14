«Союзмультфильм» отреставрирует мультфильмы военных лет к 80-летию Победы

К 80-летию Победы киностудия «Союзмультфильм» готовит к показу 20 анимационных фильмов. Картины, созданные в годы войны и послевоенное время, будут восстановлены в высоком качестве и представлены на большом экране, передает пресс-служба студии.
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