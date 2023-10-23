Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре

Несколько лет назад звездная пара получила кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря квартиру за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства.
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