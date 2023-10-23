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  • олег олейник
    Постоянно оскорбляла Россию !Уехала: пропавшую...
  • Зоя
    она что свалилась с грузинского дуба,в алматы у 70% населения сама зарплата 50000 тенге....совсем  рехнулассь.а молод...Уехала: пропавшую...
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Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре

Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре

Несколько лет назад звездная пара получила кипрское гражданство. Как писала пресса, они приобрели на берегу моря квартиру за 2 миллиона евро и тем самым по закону стали полноправными поддаными государства.

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