Саша Илич получит 31 млн рублей, если его решат уволить из "Пари НН"

Названа сумма неустойки, которую получит главный тренер нижегородской футбольной команды "Пари НН".Тренер Саша Илич получит 31 млн рублей, если руководство "Пари НН" решит поменять главного тренера.
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