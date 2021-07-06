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Наталья Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс для начинающих волонтеров

Наталья Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс для начинающих волонтеров

Об этом на mos.ru рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина Официальный сайт мэра и правительства Москвы публикует информацию о старте очередного обучающего онлайн-курса для тех, кто делает первые шаги в добровольческой деятельности.

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