Наталья Сергунина: В Москве проведут онлайн-курс для начинающих волонтеров

Об этом на mos.ru рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина Официальный сайт мэра и правительства Москвы публикует информацию о старте очередного обучающего онлайн-курса для тех, кто делает первые шаги в добровольческой деятельности.
Об этом на mos.ru рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина Официальный сайт мэра и правительства Москвы публикует информацию о старте очередного обучающего онлайн-курса для тех, кто делает первые шаги в добровольческой деятельности.
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