Парламентская газета

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Польша разрывает газовый контракт с Россией

Польша разрывает газовый контракт с Россией

Польша досрочно  разрывает межправительственное соглашение с Россией о поставках газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио.

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