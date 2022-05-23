Польша разрывает газовый контракт с Россией

Польша досрочно разрывает межправительственное соглашение с Россией о поставках газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио.
Польша досрочно разрывает межправительственное соглашение с Россией о поставках газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского в эфире Польского радио.
Свежие комментарии