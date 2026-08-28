Военный вертолет переделали в гостиничный номер

Шотландская команда Mains Farm выкупила и переделала снятый с эксплуатации военный вертолет ZA127 Sea King в домик для отдыха, где может остановиться любой желающий.
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