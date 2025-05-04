Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова прокомментировала публикацию офиса Зеленского с горящим Кремлем

Захарова прокомментировала публикацию офиса Зеленского с горящим Кремлем

Цель киевского режима состоит в том, чтобы «доить Запад» и распространять идеологию неонацизма. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТВЦ публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.

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Комментарии
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ольга решетникова
Увы. &quot;Мы не такие&quot;.
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9 час.
Игорь Голов
Вы дикую херню предлагаете.
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6 час.
Игорь Голов
И слава Богу.
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6 час.
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