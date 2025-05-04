Цель киевского режима состоит в том, чтобы «доить Запад» и распространять идеологию неонацизма. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТВЦ публикацию офиса украинского лидера Владимира Зеленского с горящим Кремлем.
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