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9 человек пострадали при нападении школьницы на учителя в Красноярском крае

9 человек пострадали при нападении школьницы на учителя в Красноярском крае

Количество пострадавших в результате нападения семиклассницы на учительницу одной из школ в городе Канске Красноярского края достигло девяти человек, информируют «Известия» со ссылкой на источник.

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