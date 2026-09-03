В Раде назвали массовую службу женщин в ВСУ делом времени

Массовая служба женщин в составе ВСУ является вопросом времени. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
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