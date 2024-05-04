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Эксперт рассказала, как распознать новую финансовую пирамиду

Эксперт рассказала, как распознать новую финансовую пирамиду

Под видом добропорядочной инвестиционной компании может некоторое время скрываться финансовая пирамида, но на нее могут указать несколько признаков, сказала кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова .

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