Эксперт рассказала, как распознать новую финансовую пирамиду

Под видом добропорядочной инвестиционной компании может некоторое время скрываться финансовая пирамида, но на нее могут указать несколько признаков, сказала кафедры инновационных и цифровых технологий Университета "Синергия" Дарья Копылова .
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