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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» сыграет в финале ЛЧ в 18-й раз. У «Милана» и «Баварии» по 11 таких игр

Команда Карло Анчелотти одолела «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией».

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