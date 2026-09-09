Обзор матчей третьего дня турнира English Open 2026

Марк Селби одержал победу над Чжан Андой и завоевал себе место в 1/8 финала English Open 2026, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Марк Селби в очередной раз продемонстрировал свой потенциал, одолев бывшего победителя International Championship Чжан Анду со счётом 4-3 на последнем чёрном шаре на турнире English Open 2026 в Брентвуде.