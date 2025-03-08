Китай по итогам антидискриминационного расследования введет дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- По итогам антидискриминационного расследования Китай в субботу объявил о решении ввести дополнительные таможенные пошлины на некоторые канадские товары, говорится в заявлении Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР.
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