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Китай

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Китай по итогам антидискриминационного расследования введет дополнительные пошлины на некоторые импортируемые из Канады товары

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- По итогам антидискриминационного расследования Китай в субботу объявил о решении ввести дополнительные таможенные пошлины на некоторые канадские товары, говорится в заявлении Комитета по таможенным пошлинам Госсовета КНР.

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