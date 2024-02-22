Эдипов комплекс и «дочки-матери»: в каком возрасте важна социальная роль родителей в жизни ребенка, и каких ошибок следует избегать

Разбираем с экспертом программы «Каждый родитель желает знать» на Детском радио Иван Алименко Психология Клинический психолог, эксперт Детского радио Ребенок с раннего детства копирует модель поведения родителей.
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