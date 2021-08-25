Мировое обозрение

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Россию и Австрию разделил полуостров

Россию и Австрию разделил полуостров

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вену оказался непростым. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и местные журналисты прошлись по главным «болевым точкам», вспомнив и о приговоре оппозиционеру Алексею Навальному, и о законе об иноагентах.

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