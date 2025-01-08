Анатолий Шарий: Трамп не приедет в Киев

В Офисе Президента назвали отмену визита представителя Трампа в Киев «положительным сигналом». По мнению Подоляка, это свидетельствует о том, что в переходной администрации Трампа изучают информацию, которую предоставляют разведки, и «глубже представляют, что это за война и какие решения могут быть реализованы».