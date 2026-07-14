Хрупкое искусство: изысканная керамика Марты Пачон Родригез

Керамика — один из самых хрупких и утонченных видов изобразительного искусства. Марта Пачон Родригез (Martha Pachon Rodriguez) из Колумбии мастерски овладела им и создает удивительные изделия, состоящие из мелких остроконечных деталей, объединенных в потрясающие композиции.
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