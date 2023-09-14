Прокуратура проверит петербургскую школу, в которой учится убившая ежа девочка-подросток

Меры будут приняты после проверочных мероприятий. Прокуратура заинтересовалась вопиющей жестокостью ученицы школы Красносельского района после того, как в интернете разлетелось видео, где она убивает маленького ёжика на глазах у других детей.
Меры будут приняты после проверочных мероприятий. Прокуратура заинтересовалась вопиющей жестокостью ученицы школы Красносельского района после того, как в интернете разлетелось видео, где она убивает маленького ёжика на глазах у других детей.
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