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Политика как она есть

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Офицер Дэвис: украинская атака по аэродромам не нанесет ущерба России

Офицер Дэвис: украинская атака по аэродромам не нанесет ущерба России

Атака украинских беспилотников по российским аэродромам не сможет нанести никакого ущерба РФ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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