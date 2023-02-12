Почти треть россиян выбрали будущую профессию под впечатлениями от фильмов

Почти треть россиян выбирали свою будущую профессию под влиянием просмотренных фильмов. Больше всего впечатление производили картины «Волк с Уолл-стрит» и «Дьявол носит Prada», говорится в результатах исследования телеканала Cinema и платформы hh.
Почти треть россиян выбирали свою будущую профессию под влиянием просмотренных фильмов. Больше всего впечатление производили картины «Волк с Уолл-стрит» и «Дьявол носит Prada», говорится в результатах исследования телеканала Cinema и платформы hh.
Свежие комментарии