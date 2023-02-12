smi.today

4 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    ТрахтенбергиПосол на Украине ...
  • лина любимцева
    ДЕЛО В ТОМ, что сейчас на улицах городов (о поселках вообще молчу) НИГДЕ НЕТ МИЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЕЙ, которые как-то бы ...СК России: Бастры...
  • Константин Яшков
    Когда избивают человека "стадом" (в  стада  собираются только не уверенные в себе люди или те, которые знают, что им ...В Москве толпа ми...

Почти треть россиян выбрали будущую профессию под впечатлениями от фильмов

Почти треть россиян выбрали будущую профессию под впечатлениями от фильмов

Почти треть россиян выбирали свою будущую профессию под влиянием просмотренных фильмов. Больше всего впечатление производили картины «Волк с Уолл-стрит» и «Дьявол носит Prada», говорится в результатах исследования телеканала Cinema и платформы hh.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх