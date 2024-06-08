ВС РФ уничтожили очередной американский танк Abrams в зоне спецоперации

Артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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