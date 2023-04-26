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Политолог Михайлов: советников Зеленского нужно внести в международные списки террористов

Все советники президента Украины Владимира Зеленского являются неадекватными и их надо внести в международные списки террористов.

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