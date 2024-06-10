Света не будет в в хуторе Галушкинском ⚡️⚡️⚡️ Плановое прекращение подачи электроэнергии потребителям с 9 до 17 часов: ул.
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Света не будет в в хуторе Галушкинском ⚡️⚡️⚡️ Плановое прекращение подачи электроэнергии потребителям с 9 до 17 часов: ул.