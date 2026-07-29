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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Черно-белое ню: идеальные женщины Марко Главиано

Черно-белое ню: идеальные женщины Марко Главиано

Этот мастер фотографии запечатлел в вечности самых изысканных красавиц XX века. Его высокохудожественные черно-белые снимки украшали лучшие модные издания и появились более чем на 500 обложках авторитетных глянцевых журналов.

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