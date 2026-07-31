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Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Родины», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье

2-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем « Родина » – « Ростов ». В субботу ЦСКА примет « Крылья Советов », «Локомотив» сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала, московское «Динамо» – с «Балтикой».

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