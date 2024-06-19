Крымчане стали призерами Всероссийской студенческой олимпиады по неврологии

Команда студентов «Дом нейрона» Медицинского института им. С. И. Георгиевского Крымского федерального университета заняла второе место во II Алмазовской Всероссийской студенческой олимпиады по неврологии с международным участием.
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