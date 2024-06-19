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Крымское информационное агентство

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Крымчане стали призерами Всероссийской студенческой олимпиады по неврологии

Крымчане стали призерами Всероссийской студенческой олимпиады по неврологии

Команда студентов «Дом нейрона» Медицинского института им. С. И. Георгиевского Крымского федерального университета заняла второе место во II Алмазовской Всероссийской студенческой олимпиады по неврологии с международным участием.

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