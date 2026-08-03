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В Республике Алтай за полгода утонули семь человек

В Республике Алтай за полгода утонули семь человек

В Республике Алтай за первые шесть месяцев 2026 года утонули семь человек. Об этом стало известно в ходе подведения итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за первое полугодие, сообщает региональное МЧС.

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