В Республике Алтай за полгода утонули семь человек

В Республике Алтай за первые шесть месяцев 2026 года утонули семь человек. Об этом стало известно в ходе подведения итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за первое полугодие, сообщает региональное МЧС.