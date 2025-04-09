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Царьград

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Спецназ 'Барс-Сармат' ликвидировал две БМП и группу противника в Запорожье

Спецназ 'Барс-Сармат' ликвидировал две БМП и группу противника в Запорожье

Центр "Барс-Сармат" успешно уничтожил две БМП и вражескую группу на Ореховском направлении в Запорожской области.

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