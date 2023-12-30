Кандидаты в президенты РФ, кто идет на выборы от партий Юлия СавельеваВ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны готовятся к предстоящему политическому событию высшего порядка — выборам президента России, запланированным на 15-17 марта 2024 года.
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