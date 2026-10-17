В результате давки в павильоне праздника Дурга-пуджа в Калькутте погибли не менее 17 человек, более 25 пострадали.
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Авторы идиоты, если думают что большинство современных читателей (если они вообще существуют) знают, в какой стране находится Калькутта