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Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Киева

Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен поссорились из-за Киева

Вероятность принятия Украины в Евросоюз стала поводом для скандала между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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