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Парламентская газета

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Глава парламента КНР намерен укреплять связи с Федеральным собранием

Глава парламента КНР намерен укреплять связи с Федеральным собранием

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях ежегодного Боаоского азиатского форума провел встречу с заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.

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