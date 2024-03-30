Глава парламента КНР намерен укреплять связи с Федеральным собранием

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи на полях ежегодного Боаоского азиатского форума провел встречу с заместителем премьер-министра РФ Алексеем Оверчуком.
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