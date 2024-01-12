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Волочкова – о долге петербургскому ЖКХ: «Думаете, меня бы выпустили из страны?»

Ранее появилась новость о том, что звезда накопила около 400 тыс. рублей. Экс-прима Большого театра, а ныне активный пользователь социальных сетей Анастасия Волочкова прокомментировала новости о деньгах, которые она задолжала петербургскому ЖКХ.

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