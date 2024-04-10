Похорошевшая на фоне развода Натали Портман снялась в рекламе

В рамках рекламной кампании Book Tote Club Натали Портман снялась в новой рекламе Dior. В этом ролике актриса предстала в наряде, состоящем из темных джинсов с высокой талией, белой рубашки и серого кардигана.
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